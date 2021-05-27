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"В свете текущей международной ситуации": ЧЕ по велотреку в Минске отменен

Европейская ассоциация велосипедистов (UEC) приняла решение отменить проведение ЧЕ по велотреку в Минске, который был запланирован на июнь.

"В свете текущей международной ситуации": ЧЕ по велотреку в Минске отменен
«В свете текущей международной ситуации правление UEC  приняло решение отменить чемпионат Европы по велотреку 2021 года, который запланирован в Минске с 23 по 27 июня 2021 года», – говорится в сообщении.

Президент Европейской ассоциации велоспорта Энрико Делла Каса прокомментировал это решение:

«В последнее время мы отслеживали ситуацию с Белорусской федерацией велосипедного спорта, которая переросла в международную дискуссию, и сегодня во время заседания правления мы приняли решение отменить соревнования в Минске.

Я хотел бы поблагодарить Белорусскую федерацию велоспорта и ее президента и члена правления Наталью Цилинскую, которая с огромным энтузиазмом помогала подготовить мероприятие, а также благодарим ее за важные инициативы, запланированные для развития велоспорта в Беларуси с программой дополнительных мероприятий во время чемпионата Европы.

Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит гонщикам из наших 50 национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях этого сезона», – сказал Каса.

Напомним, решение отказаться от участия на чемпионате Европы по велотреку в Минске озвучили сборные Нидерландов, Литвы, Германии и Великобритании. Страны-участницы в текущей ситуации отказывались приезжать в Беларусь.

23 мая произошла принудительная посадка в Минске самолета, выполнявшего рейс по маршруту Афины – Вильнюс. С борта на территории Беларуси был снят журналист Роман Протасевич, на которого в Беларуси было заведено уголовное дело. Он был помещен в СИЗО, правозащитниками признан политзаключенным.

Это вызвало бурную реакцию со стороны европейских государств. Многие страны отказываются принимать самолеты беларуской компании «Belavia».
Источник: Трибуна
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