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The Times: УЕФА может отменить фундаментальное правило в футболе

УЕФА рассмотрит возможность отмены правила выездного гола в еврокубках, которое действует с 1965 года, сообщает The Times.


По информации издания, соответствующий вопрос поднимут на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в Порту в пятницу, 28 мая.

Если УЕФА получит достаточно поддержки от клубов, организация начнет процесс изменения правила выездного гола.

Согласно нынешним правилам, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

19 апреля в УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов. В новом формате турнир впервые будет проведен в 2024 году.

В нем вместо 32 команд примут участие 36 коллективов
Источник: nv.ua
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