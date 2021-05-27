The Times: УЕФА может отменить фундаментальное правило в футболе
УЕФА рассмотрит возможность отмены правила выездного гола в еврокубках, которое действует с 1965 года, сообщает The Times.
По информации издания, соответствующий вопрос поднимут на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в Порту в пятницу, 28 мая.
Если УЕФА получит достаточно поддержки от клубов, организация начнет процесс изменения правила выездного гола.
Согласно нынешним правилам, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.
19 апреля в УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов. В новом формате турнир впервые будет проведен в 2024 году.
В нем вместо 32 команд примут участие 36 коллективов
Источник: nv.ua
12:48 27/05/2021
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