О причинах такого решения не сообщается, передает Трибуна





«Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее», – говорится в сообщении АБФФ.





Ранее сообщалось, что это все же должен был быть прощальный матч Александра Глеба, выступавшего в «Арсенале», «Барселоне», БАТЭ и других командах.





Позже стало известно, что чех Томаш Росицки, изначально согласившийся прилететь в Беларусь, уже передумал. К аналогичному решению пришел литовец Эдгарас Янкаускас.





Многие страны признали полеты над Беларусью небезопасными, авиасообщение с нашей страной массово сворачивают из-за инцидента с рейсом Афины-Вильнюс в Минске, когда самолет вынужденно приземлился в аэропорту Минска, а с рейса был снят блогер и журналист Роман Протасевич, на которого заведено уголовное дело.