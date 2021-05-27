"Матча звезд" в Минске не будет - перенесен на неопределенный срок
Матч к 110-летию беларуского футбола с участием известных беларуских и европейских футболистов, который должен был состоятся на национальном олимпийском стадионе «Динамо» 5 июня, перенесен на неопределенный срок.
О причинах такого решения не сообщается, передает Трибуна.
«Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее», – говорится в сообщении АБФФ.
Ранее сообщалось, что это все же должен был быть прощальный матч Александра Глеба, выступавшего в «Арсенале», «Барселоне», БАТЭ и других командах.
Позже стало известно, что чех Томаш Росицки, изначально согласившийся прилететь в Беларусь, уже передумал. К аналогичному решению пришел литовец Эдгарас Янкаускас.
Многие страны признали полеты над Беларусью небезопасными, авиасообщение с нашей страной массово сворачивают из-за инцидента с рейсом Афины-Вильнюс в Минске, когда самолет вынужденно приземлился в аэропорту Минска, а с рейса был снят блогер и журналист Роман Протасевич, на которого заведено уголовное дело.
11:52 27/05/2021
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