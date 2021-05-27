Сначала забрали хоккейный ЧМ, потом перенесли шахматную олимпиаду, ЧМ по пентатлону и совсем недавно этап КМ по биатлону, но не сдавался европейский велосоюз (UEC) – июньский чемпионат Европы по велотреку он запланировал в Минске и подтверждал намерения, несмотря на все события в других видах спорта.





На призывы о переносе глава UEC Энрико Делла Каса отвечал, что не хочет ничего менять, одной из основных причин называя то, что «у участников, телевизионных команд и технических помощников уже забронированы авиабилеты».





Хотя в кулуарах видели связь между упорным желанием оставить турнир в Минске и дружбой Александра Лукашенко с Игорем Макаровым, российским олигархом, который когда-то занимался велоспортом, а в последние годы не раз помогал международным федерациям.





Отдельные команды на бойкот не решались – например, представители Дании, которая готова была предоставить собственную площадку вместо минской, объясняли, что не пойдут на пропуск ЧЕ, так как это лишит их права на участие в осеннем ЧМ, что, в свою очередь, повлечет за собой цепную реакцию вплоть до уменьшения шансов попасть на ОИ-2024.





Так что датчане намеревались просто усилить меры безопасности – например, надевать спортивную форму только на арене. С учетом датского дизайна ( в стиле БЧБ) такое ограничение казалось нелишним для здоровья велосипедистов.





Ситуация в корне изменилась 23 мая. Западные страны шокировало произошедшее в небе над Беларусью – рейсовый самолет Афины-Вильнюс внезапно был принудительно посажен в Минске, а с борта сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.





Обоих бросили за решетку, но, честно говоря, таких случаев в Беларуси множество (пара вошла уже в пятую сотню политзаключенных), и они уже не особо трогали влиятельных лидеров.





Однако не смог мириться Евросоюз с тем, что на борту, к которому по личному распоряжению Лукашенко был послан истребитель (об этом сообщил Telegram-канал, имеющий к политику максимально близкий доступ), больше сотни его граждан на несколько часов застряли в Беларуси с неясными перспективами и весьма своеобразным досмотром (беларуской стороне якобы поступило сообщение о бомбе на борту, но при этом пассажиров выпустили совсем не тотчас после приземления).





Реакция, в частности, выразилась в быстром закрытии воздушных границ ряда стран для бортов из Беларуси – и строгой рекомендации облетать РБ стороной. Рейсы в Минск и из него массово отменяются.





Изменилось и отношение национальных велофедераций – некоторые из них перестали бояться пропустить турнир в новых условиях и открыто заявили об этом. Первыми это сделали в Германии – в сообщении говорилось, что немецкий велосоюз «после событий в Беларуси дал UEC понять, что в сложившихся обстоятельствах сборная Германии не может участвовать в ЧЕ в Минске».





Немецкая сторона также адресовала европейским управленцам настоятельную просьбу найти альтернативное место проведения соревнований.





А вскоре о неприезде на ЧЕ в случае его проведения в Беларуси заявили еще два велосоюза – Великобритании и Нидерландов.





«В настоящее время преимущества спорта не перевешивают недостатки [участия в ЧЕ в Минске]. Мы решили, что не поедем, исходя из соображений безопасности и благополучия гонщиков», – заявил генеральный директор голландской федерации Торвальд Венеберг.





Он также отметил, что решение принимали без оглядки на другие страны, но то, что Нидерланды в своем мнении не одиноки, «усиливает сигнал для действий от UEC».





Думается, не последнюю роль играет и лидерское положение этих стран в велоспорте – так, Нидерланды выиграли медальный зачет на ЧЕ в 2019 году, Великобритания – в 2020-м, а за последние 10 лет все три страны входят в топ-4 по количеству наград европейского уровня.





А 26 мая к упомянутым сборным добавилась и команда Литвы (она по медалям за 2010-е замыкает топ-10). О решении не ехать в Минск объявил лично министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис – ранее его ведомство рекомендовало вообще всем гражданам Литвы избегать Беларуси.





«Лукашенко и честный спорт трудно уместить в одном предложении, а тем более в одной стране», – добавил Ландсбергис, а также напомнил, что Литва наряду с другими странами предлагает свой велодром для переноса ЧЕ.





UEC не смог не отреагировать на такой демарш – в четверг, 27 мая, в Лозанне собирается заседание правления. Правда, явный характер причин пытаются смягчить – вице-президент организации россиянин Александр Гусятников вдруг заявил, что «не все завязано на политических вопросах, есть еще и ковидные».





Однако ранее о ковидных опасениях говорил только датский НОК – UEC же не упоминал это как проблему. Вполне возможно, вспомнит европейский велосоюз и о том, что пресловутая бронь авиабилетов при «закрытом небе» уже не сработает.





Что сказать, у переизбрания Натальи Цилинской главой местной федерации видится очень мало шансов остаться главной новостью мая для беларуского велоспорта.