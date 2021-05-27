Что произошло после сенсационного поражения беларусов на ЧМ по хоккею

Вспомнить хотя бы 2016-й год, когда сборная Венгрии одержала победу на чемпионате мира впервые за 77 лет. Помогли белорусы – 2:5, пишет Комсомолка





Сейчас, 26 мая, в историю вошли со сборной Великобритании. Британцы хоть и олимпийские чемпионы 1936 года, как метко заметил Михаил Захаров, но в элитный дивизион современного мирового хоккея попали лишь 2019-м году.





И вот одержана первая победа в основное время аж с 1962 года. Над белорусами – 4:3. Тогда еще не родились родители нынешних игроков Великобритании.





"Это фантастическое чувство!" - сказал Бен Дэвис, забивший второй гол Британии.





А вот что сказал после матча Михаил Захаров:





«Великобритания сегодня выжала из своих эпизодов все, что могла. Все всё прекрасно видели: момент – гол, момент – гол. Мы же своими моментами не пользовались».





Захаров подчеркнул, что готовились к этому матчу серьезно, о недооценке соперника не может быть и речи.





«Доводили до ребят, что это один из важнейших матчей для нас. Понимали, какой у британцев состав, сколько у них натурализованных хоккеистов. Знали, что будет непросто, ведь и против датчан соперник действовал хорошо, - цитирует тренера hockey.by. - Наши лидеры, которые на виду в КХЛ, должны были сыграть против британцев активнее.





К сожалению, сегодня они лидерами не стали. Мы же не можем заменить этих игроков хоккеистами из белорусского чемпионата. Хотя представители экстралиги сегодня тоже провалились. Мы превзошли соперника по броскам, но хоккеисты из чемпионата Беларуси свой микроматч проиграли. Не хватает им навыка бороться и сражаться в каждой игре без исключения».





Главный тренер, прежде всего, недоволен лидерами команды.





«Да, мы пропустили четыре шайбы, но наши ведущие хоккеисты должны были пять забросить. Хотя бы с разницей в один гол мы обязаны обыгрывать Великобританию».





Далее Захаров попытался объяснить причины поражения:





«Чемпионат мира – это серьезнейшее соревнование. И если хоккеист приезжает на турнир за десять дней до его начала, то он ничего не покажет, каким бы уровнем он ни обладал бы. Надо говорить, как есть: они не готовы. Ладно, Шарангович приехал поздно, но он хоть в форме. Кодола вообще после травмы на морально-волевых качествах выходит».





Прошелся он и по конкретным игрокам. Например, по американцу Бэйлену:





«Взять Бэйлена – уже вроде бы пять шайб при нем пропустили. Это очень много для ведущего игрока».





И далее о причинах неудачи:





«Чемпионат мира требует упорной подготовки. Мы же начали турнир с новыми сочетаниями звеньев, а ведь мы могли наигрывать сочетания до чемпионата. Надо брать пример со сборной Казахстана, которые отрабатывали все загодя. Неправильно готовить игроков, которые в итоге не попадают в сборную».





А вот своих ошибок в поражении команды тренер, видимо, не обнаружил. По крайней мере, вслух о них он не говорил.





После этого поражения сборная Беларуси занимает в группе А шестое место среди восьми команд. Впереди матчи с Данией (26 мая), Швейцарией и Россией. Шансы выйти в плей-офф становятся призрачными.