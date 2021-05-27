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"Реал", "Барселона" и "Ювентус" раскритиковали УЕФА за дисциплинарное дело из-за Суперлиги

Испанские "Реал" и "Барселона", а также итальянский "Ювентус" выразили беспокойство в связи с дисциплинарным делом, заведенным против них УЕФА по делу о Суперлиге.


"ФК "Барселона", "Ювентус" и "Реал" хотят выразить свое самое категорическое неприятие настойчивого принуждения, которое УЕФА поддерживает в отношении трех величайших организаций в истории футбола", - говорится в совместном заявлении, текст которого опубликован на сайте "Реала".

"Точно так же такое отношение вызывает тревогу из-за вопиющего нарушения решения судов, которые уже четко предупредили УЕФА о воздержании от каких-либо действий против клубов-учредителей Суперлиги во время судебной процедуры", - подчеркнули клубы.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил в отношении этих клубов дисциплинарное производство. Дело было заведено за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА.

Клубы считают, что заведенное УЕФА дело "напрямую подрывает верховенство закона, которое мы, граждане Европейского Союза, построили демократическим путем".

"Более того, это свидетельствует о неуважении к авторитету самих судов", - отметили авторы заявления.

Как сообщалось, 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. На фоне критики проекта со стороны УЕФА, а также руководителей национальных лиг, о выходе из Суперлиги объявили большинство клубов, пишет interfax.by.
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