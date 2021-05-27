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Юрий Кендыш: то, что в высшей лиге сегодня дают легионерам... Я бы никуда не поехал. Это неинтересно

Хавбек "Шахтера" Юрий Кендыш порассуждал о потолке зарплат в чемпионате Беларуси.



"Давайте будем откровенны. Три-четыре команды, которые могли себе позволить зарплаты уровнем выше. У остальных таких денег не было. В основном это [потолок зарплат] режет первую тройку.

Я был легионером. Зачем я ездил за границу? Зарабатывать деньги, естественно. То, что у нас сегодня дают легионерам... Я бы никуда не поехал. Это просто-напросто не интересно. Зачем ему сюда ехать, если он в другом более раскрученном чемпионате, России, Польши, Хорватии, будет получать деньги, которые раньше ему платили здесь, а теперь не могут. Чего он сюда поедет?

Так же как и с лимитами. Искусственное введение... Но это ужесточает. Такое ощущение, как будто хотят взять и порезать, похоронить все то, что хотя бы у нас есть. Мы не топ-уровнем блещем, но мы такие, какие есть. Лучше точно не станем, а хуже — может быть. Ну это наше такое поколение. Взять и искусственно резать... Ну как бы это... Не вижу никакого смысла в этом", — цитирует Кендыша football.by со ссылкой на "Беларусь 5".
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