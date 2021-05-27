



Решение отказаться от участия в турнире озвучили сборные Нидерландов, Германии и Великобритании. UEC намерен обсудить этот вопрос 27 мая.





"Не все завязано на политических вопросах. Есть еще и ковидные вопросы. Окончательного решения нет, его мы примем послезавтра. Времени остается мало", — цитирует Гусятникова ТАСС.





Турнир должен пройти с 23 по 27 июня.