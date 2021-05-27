Жена Глеба: «Никакого прощального Сашиного матча не планировалось. В очередной раз в прессе используется известное имя моего супруга»
Жена Александра Глеба Светлана рассказала о том, что не понимает, почему матч 5 июня на стадионе «Динамо» все называют прощальной игрой ее мужа.
Напомним, ранее АБФФ анонсировала матч 5 июня на стадионе «Динамо», где сыграют звезды беларусского футбола и приглашенные европейские известные футболисты. Эта встреча приурочена к 110-летию беларусского футбола.
Накануне известный литовский футболист Эдгарас Янкаускас заявил, что он получил приглашение принять участие в прощальном матче Александра Глеба 5 июня на «Динамо».
«Если пойду, то в честь Александра Глеба. Хочу поддержать коллегу», – говорил Янкаускас, который в итоге отказался от поездки.
– 5 июня будет прощальный матч Глеба?
– Мне непонятно, почему везде пишут, что 5 июня должен был состояться матч Глеба. Никакого прощального Сашиного матча не планировалось. Думаю, что в очередной раз в прессе используется известное имя моего супруга для привлечения внимания, и создается шумиха, – написала Светлана в сторис.
07:39 27/05/2021
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