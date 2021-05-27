"Вильярреал" впервые выиграл Лигу Европы УЕФА









Футболисты испанского "Вильярреала" стали чемпионами Лиги Европы УЕФА, сообщает Sputnik.





Финал Лиги Европы УЕФА "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" состоялся в среду, 26 мая, на стадионе "Энерга Гданьск" в польском Гданьске. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. Забитым мячом в составе "Вильярреала" отметился Жерар Морено (29-я минута). За "красных дьяволов" забил Эдинсон Кавани (55-я). Дополнительное время также завершилось вничью – 1:1.





Победитель был определен в серии послематчевых пенальти – сильнее оказались игроки испанской команды со счетом 11:10. Победный 11-метровый реализовал голкипер "Вильярреала" Херонимо Рульи.





Футболисты "Вильярреала" впервые играли в финале турнира и завоевали трофей. А главный тренер команды Унаи Эмери в четвертый раз выиграл ЛЕ - рекорд турнира. До этого испанский специалист три раза подряд побеждал в финале с "Севильей", которая всего шесть раз становилась чемпионом.





Таким образом, "Вильярреал", который занял по итогам сезона 7-е место в чемпионате Испании, получил право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.















