Бывший форвард Василюк не примет участие в прощальном матче Глеба
Он сослался на отсутствие свободного времени
Бывший форвард сборной Беларуси, брестского «Динамо», «Славии» и других команд Роман Василюк получил приглашение принять участие в прощальном матче Александра Глеба, проведение которого запланировано 5 июня на стадионе «Динамо».
Как сообщает телеграм-канал болельщиков брестского «Динамо», Василюк не сможет сыграть в матче из-за отсутствия свободного времени.
21:27 26/05/2021
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