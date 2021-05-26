ХАМАС, не ХАМАС, а вместо прямой трансляции финала Лиги Европы на «БТ-1» будет показано выступление Лукашенко в парламенте
Зрители телеканала «Беларусь 1» не увидят в прямом эфире матч финала Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед».
В программе передач произошли изменения: в эфире «Беларусь 1», где была запланирована прямая трансляция футбольного матча с началом в 22:00, вместо этого будет продолжаться трансляция телеверсии выступления Александра Лукашенко в парламенте, состоявшегося утром. В 22:30 ее сменит показ 2204-й серии детективного сериала «След».
Согласно программе, в эфире спортивного канала «Беларусь 5» на момент начала финала ЛЕ будет продолжаться трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею Беларусь – Великобритания, в эфире «Беларусь 2» – матча Канады и Норвегии.
Таким образом, в программе телеканалов показ финала ЛЕ теперь не запланирован. Лишь на канале «Беларусь 5. Интернет», который доступен только на сайте БТРК, в программе значится футбольный матч, однако начало прямой трансляции – не в 22:00, а в 22:20.
19:13 26/05/2021
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