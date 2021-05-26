



Также предполагается, что это будет прощальный матч Александра Глеба.





Среди европейцев анонсировалось имя литовца, победителя Лиги чемпионов в составе «Порту» Эдгараса Янкаускаса.





Tribuna со ссылкой на Delfi пишет, что в итоге Янкаускас отказался выступать в матче. Издание брало интервью по поводу его участия, но после публикации, во вторник днем, Янкаускас передал, что решил отменить поездку в Минск.





Ранее от участия в "Матче звезд" отказался прославленный в прошлом чешский футболист Томаш Расицкий, а также многолетний капитан сборной Беларуси Сергей Штанюк и экс-вратарь национальной команды Геннадий Тумилович.



