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Эдгарас Янкаускас отказался от участия в Матче звезд на стадионе «Динамо»

5 июня на стадионе «Динамо» в Минске должен пройти матч, посвященный 110-летию белорусского футбола. В нем экс-звезды европейского футбола должны сыграть с экс-звездами белорусского футбола.


Также предполагается, что это будет прощальный матч Александра Глеба.

Среди европейцев анонсировалось имя литовца, победителя Лиги чемпионов в составе «Порту» Эдгараса Янкаускаса.

Tribuna со ссылкой на Delfi пишет, что в итоге Янкаускас отказался выступать в матче. Издание брало интервью по поводу его участия, но после публикации, во вторник днем, Янкаускас передал, что решил отменить поездку в Минск.

Ранее от участия в "Матче звезд" отказался прославленный в прошлом чешский футболист Томаш Расицкий, а также многолетний капитан сборной Беларуси Сергей Штанюк и экс-вратарь национальной команды Геннадий Тумилович.
"Белорусский партизан"
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