Ведущая газета Японии призвала отменить Олимпиаду в Токио





«Мы просим премьер-министра Сугу спокойно оценить ситуацию и принять решение насчет отмены мероприятия этим летом»,— указано в материале от редакции Asahi Shinbun (перевод Reuters), пишет kommersant.ru.





Редакция газеты обратила внимание, что во время Олимпиады в страну приедут более 90 тыс. спортсменов и сопровождающих лиц, а общее число участников и волонтеров достигнет 100 тыс. человек. В обращении указано, что режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в Токио будет наверняка продлен, а проведение мероприятия создаст риски для здоровья и системы здравоохранения.





Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Согласно данным опроса, проведенного по заказу Asahi Shimbun, 83% граждан Японии выступают против проведения Олимпийских игр этим летом. Nomura Research Institute оценивает, что отмена Игр нанесет экономике Японии ущерб в $17 млрд, однако потери от новой волны COVID-19 могут быть еще больше.