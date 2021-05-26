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Ведущая газета Японии призвала отменить Олимпиаду в Токио

Японская газета Asahi Shinbun, выступающая официальным партнером Олимпийских игр в Токио, публично обратилась к премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге с просьбой отменить проведение игр в стране в 2021 году.


«Мы просим премьер-министра Сугу спокойно оценить ситуацию и принять решение насчет отмены мероприятия этим летом»,— указано в материале от редакции Asahi Shinbun (перевод Reuters), пишет kommersant.ru.

Редакция газеты обратила внимание, что во время Олимпиады в страну приедут более 90 тыс. спортсменов и сопровождающих лиц, а общее число участников и волонтеров достигнет 100 тыс. человек. В обращении указано, что режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в Токио будет наверняка продлен, а проведение мероприятия создаст риски для здоровья и системы здравоохранения.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Согласно данным опроса, проведенного по заказу Asahi Shimbun, 83% граждан Японии выступают против проведения Олимпийских игр этим летом. Nomura Research Institute оценивает, что отмена Игр нанесет экономике Японии ущерб в $17 млрд, однако потери от новой волны COVID-19 могут быть еще больше.
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