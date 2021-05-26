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Сколько может заработать брестское «Динамо» в Лиге конференций?

Считать чужие деньги нехорошо, но крайне интересно.


Тем более в УЕФА эту информацию публикуют открыто, а также заинтересованы в привлечении внимания к новому еврокубковому турниру. Где, к слову, помимо брестчан сыграют борисовский БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ», пишет Вечерний Брест.

Итак, сколько же могут заработать брестчане, если удачно выступят? В УЕФА огласили бонусы за попадание в групповой раунд. Это принесет команде 2,94 миллиона евро. Дальше – больше. За победу в матче на групповом этапе команда будет получать полмиллиона евро, за ничью – 166 тысяч. Победитель всей группы пополнит счет на 650 тысяч евро плюс 600 тысяч евро за участие в 1/8 финала Лиги конференций. Второе место в группе принесет чек на 325+300 тысяч евро по тем же принципам.

Однако в группу еще нужно попасть, а для этого – пройти квалификацию. В УЕФА пока не раскрыли суммы, которые клубы могут заработать в квалификационных раундах, но можно предположить, что они будут скромнее групповых в несколько раз.
Источник: Дмитрий Шиферштейн
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