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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

СМИ подсчитали экономические потери Японии в случае отмены Олимпиады

Отмена летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио обойдется Японии примерно в 17 миллиардов долларов.


Об этом пишет Kyodo со ссылкой на исследование института Номуры.

Эксперты предупреждают о еще больших экономических потерях в случае, если власти объявят новый режим чрезвычайной ситуации.

По данным института, если проводить Игры в Токио без зрителей, это принесет 1,66 трлн йен (примерно $15 млрд) выгоды — на 146,8 млрд йен ($1,3 млрд) меньше, если бы они проводились с местными зрителями.

На данный момент власти страны склоняются к варианту с допуском японских болельщиков на трибуны, однако их точное число еще не определено, пишет Прессбол.
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