СМИ подсчитали экономические потери Японии в случае отмены Олимпиады





Об этом пишет Kyodo со ссылкой на исследование института Номуры.





Эксперты предупреждают о еще больших экономических потерях в случае, если власти объявят новый режим чрезвычайной ситуации.





По данным института, если проводить Игры в Токио без зрителей, это принесет 1,66 трлн йен (примерно $15 млрд) выгоды — на 146,8 млрд йен ($1,3 млрд) меньше, если бы они проводились с местными зрителями.





На данный момент власти страны склоняются к варианту с допуском японских болельщиков на трибуны, однако их точное число еще не определено, пишет Прессбол.











