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Модрич продлил контракт с "Реалом"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич остается в испанском клубе, передает "Чемпионат".



"Реал" и Л.Модрич договорились продлить контракт игрока. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года", - сообщает пресс-служба мадридцев.

Сообщалось, что 35-летний хорват согласился на понижение зарплаты. В нынешнем сезоне футболист провел за "Реал" 49 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Модрича в 10 млн евро, пишет ru.oxu.az.

Хорватский полузащитник выступает в составе "королевского клуба" с 2012 года. Ранее он играл за "Тоттенхэм", загребское "Динамо" и "Зриньски".

В составе "Реала" Модрич четыре раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и трех Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.
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