Фернандо Торрес возвращается









"Я наслаждаюсь жизнью только одним способом: через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться. В эту пятнице сообщу, где именно", — написал Торрес на своей странице в инстаграме.





Торрес выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и японский "Саган Тосу". В июне 2019 года Торрес официально объявил о завершении карьеры футболиста.





В январе 2021 года Торрес начал тренерскую деятельность в дубле "Атлетико". Он занимал должность помощника главного тренера. Однако в феврале Фернандо вынужденно покинул свой пост. Испанец сообщил, что причина его ухода сугубо личная, она никак не связана со взаимоотношениями с руководством клуба, пишет Прессбол.











