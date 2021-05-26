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Микель Артета может возглавить каталонскую "Барселону"

Руководство "сине-гранатовых" в ближайшие недели планирует уволить главного тренера Роналда Кумана.


Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета может возглавить каталонскую "Барселону", сообщает Marca, пишет Sputnik.

Нынешний наставник "Барсы" Роналд Куман, по информации источника, может покинуть команду в ближайшие недели. На место голландского специалиста руководство "сине-гранатовых" намерено пригласить Артету.

Кроме того, в списке возможных кандидатов – бывший игрок "Барселоны" Хави, который тренирует сейчас катарский "Аль-Садд".

Напомним, в завершившемся сезоне под руководством Артеты "Арсенал" занял восьмое место в чемпионате Англии и впервые с сезона-1995/96 не попал в еврокубки.

Каталонцы стали третьими в чемпионате Испании.
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