Великобритания и Нидерланды не выступят на ЧЕ по велоспорту на треке в Минске
Сборные Великобритании и Нидерландов не выступят на ЧЕ по велоспорту на треке в Минске. Турнир должен пройти в Беларуси с 23 по 27 июня.
«Это решение принято, исходя из вопросов безопасности гонщиков», — говорится в официальном заявлении Королевского союза велоспорта Нидерландов.
Европейская ассоциация велосипедистов (UEC) в четверг обсудит решение о будущем турнира.
Напомним, 23 мая произошла принудительная посадка в Минске самолета, выполнявшего рейс по маршруту Афины – Вильнюс. С борта на территории Беларуси был снят журналист Роман Протасевич. Он был помещен в СИЗО, правозащитниками признан политзаключенным, пишет by.tribuna.com/
22:06 25/05/2021
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