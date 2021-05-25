Великобритания и Нидерланды не выступят на ЧЕ по велоспорту на треке в Минске

Сборные Великобритании и Нидерландов не выступят на ЧЕ по велоспорту на треке в Минске. Турнир должен пройти в Беларуси с 23 по 27 июня.