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Неожиданно прошли выборы руководства Белорусской федерации борьбы

Изменения в руководстве федерации для многих стали неожиданностью, у белорусских борцов есть восемь пропусков на предстоящие Игры.

Неожиданно прошли выборы руководства Белорусской федерации борьбы
© Photo : Белорусская федерация, борьбы
Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и экс-гендиректор ФК "Динамо-Минск" (с 2015 по 2018 годы) Алим Селимов избран председателем Белорусской федерации борьбы, передает Sputnik.

Такое решение было принято в четверг на отчетно-выборной конференции в Минске и для многих стало неожиданным, так как под руководством олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе в Сеуле-1988 Каманадара Маджидова белорусские спортсмены завоевали восемь лицензий (четыре – в вольной борьбе, три – в женской и одну – в греко-римской - Sputnik) на Игры в Токио.

Еще до начала конференции стало понятно, что выборы руководителя БФБ будут жаркими. Разногласия появились даже по самой процедуре выборов. 

Кандидатуру Селимова предложил замминистра спорта и туризма Александр Барауля. По его словам, Алим – человек знающий борьбу, а федерации необходима перезагрузка, новый толчок для развития.

"Я считаю, что работа проделана, но необходим новый толчок", - добавил он.
Селимов заявил, что в федерации происходит развал, который нужно устранить. "Я хочу объединить всех, чтобы развивать белорусскую борьбу. Ведь мы одна большая семья", - сказал он.

Среди основных изменений, которые Селимов хочет внести в БФБ:

прозрачность всех процессов в федерации;
коллегиальное принятие решений;
борьба требует изменения формата - делать шоу, а не просто проводить турниры;
подготовка своих качественных тренерских кадров;
вопрос легионерства: готовить своих спортсменов, а не повально завозить борцов из других стран.

"Если легионер хочет приехать и выступать в Беларуси, пускай сначала доказывает свою состоятельность на трех-четырех топ-турнирах", - отметил он.

Единственным конкурентом Селимова на пост председателя был действующий на тот момент руководитель федерации Маджидов. Голосование прошло тайно, в результате чего за Алима отдали 28 голосов, за его оппонента – 25.

На конференции во вторник также подвели итоги деятельности федерации с 2017 по 2021 годы, которые признали удовлетворительными.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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