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ЧЕ по велотреку в Минске могут перенести - Германия уже отказалась ехать

UEC в четверг обсудит решение о будущем турнира

ЧЕ по велотреку в Минске могут перенести - Германия уже отказалась ехать
Федерация велоспорта Германии выступила с заявлением, в котором уведомила Европейскую ассоциацию велосипедистов (UEC) о том, что отказывается приезжать на ЧЕ на треке в Минск.

Турнир должен пройти в Беларуси с 23 по 27 июня.

«Федерация велоспорта уведомляет UEC о своем неучастии в чемпионате Европы в Минске. После событий в выходные Ассоциация велосипедистов Германии связалась с UEC и дала понять, что в этих обстоятельствах национальная сборная Германии по трековому велоспорту не может участвовать в чемпионате Европы в Минске и настаивает на альтернативном решении», – говорится в сообщении.

UEC в свою очередь заявляет, что также критично относится к этому происходящему и обсудит решение о дальнейшей судьбе турнира в Минске в ближайший четверг на заседании правления в Лозанне (Швейцария).
Источник: tribuna.com
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