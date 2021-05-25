фото носит иллюстративный характер









Глава IIHF Рэне Фазель потребовал вернуть красно-зеленый флаг. В ответ на это Мартиньш Стакис снял и флаг IIHF.





«Президент ИИХФ требует, чтобы прежние флаги Беларуси в Риге были восстановлены, вместо белорусских флагов свободы. В противном случае требуется снятие флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ», — написал мэр Риги в твиттере.





Напомним, что накануне МИД Беларуси выслал посла Латвии и работников посольства в Минске. Латвия ответила симметрично. Президент Латвии Эгил Левитс поддержал действия мэра Риги.