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"Каждый должен выбрать сторону": мэр Риги из-за заявления Фазеля снял и флаг IIHF

Вчера мэр Риги Мартиньш Стакис, где проходит ЧМ по хоккею, заменил государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.

фото носит иллюстративный характер


Глава IIHF Рэне Фазель потребовал вернуть красно-зеленый флаг. В ответ на это Мартиньш Стакис снял и флаг IIHF.

«Президент ИИХФ требует, чтобы прежние флаги Беларуси в Риге были восстановлены, вместо белорусских флагов свободы. В противном случае требуется снятие флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ», — написал мэр Риги в твиттере.

Напомним, что накануне МИД Беларуси выслал посла Латвии и работников посольства в Минске. Латвия ответила симметрично. Президент Латвии Эгил Левитс поддержал действия мэра Риги.
Источник: udf
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