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Серхио Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020

Опубликована заявка сборной Испании на предстоящий чемпионат Европы. В список национальной команды не попал защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос, передает "Чемпионат".



Заявка сборной Испания:

вратари - Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Санчес ("Брайтон");

защитники - Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба - "Манчестер Сити"), Диего Льоренте ("Лидс Юнайтед"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Маркос Льоренте ("Атлетико");

полузащитники - Серхио Бускетс, Педри (оба - "Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Тьяго Алькантара ("Ливерпуль"), Коке ("Атлетико"), Фабиан Руис ("Наполи");

нападающие - Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") Жерар Морено ("Вильярреал"), Альваро Мората ("Ювентус"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити"), Адама Траоре ("Вулверхэмптон"), Пабло Сарабия (ПСЖ), пишет ru.oxu.az.
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