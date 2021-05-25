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«Ни в коем случае»: исключение сборной Беларуси с чемпионата мира по хоккею не рассматривается

Исключение белорусской команды с проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею не рассматривается.

Капитан сборной Егор Шарангович, hockey.by

Об этом в понедельник в интервью агентству ЛЕТА заявил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что существующие в последние дни разногласия между Ригой и Минском не повлияют на участие белорусской сборной в мировом первенстве, категорически отвергая возможность исключения команды Беларуси из турнира. «Мы члены одной хоккейной семьи. Ни в коем случае», - отметил он.

Федерация хоккея Белоруссии направила ноту в адрес президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля в связи с инцидентом с государственным флагом Беларуси в Риге. «Мы получили письмо, чтобы помочь обеспечить безопасность игроков во время чемпионата мира», - указал Калвитис.

***

На ЧМ белорусы проиграли в стартовом матче Словакии (2:5), но те — уже лидеры группы, победили Швецию (1:0) и в овертайме уступили Чехии (2:3).

В итоге после трех игр сборная Беларуси занимает 4-е место, что дает пропуск в плей-офф. В среду — матч со слабой Великобританией, а в пятницу с Данией, которая пока на балл уступает Беларуси, но сегодня играет с британцами. 
Источник: НН
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