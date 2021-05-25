«Динамо» сыграет в Лиге конференций





Прошлогоднее четвертое место не обеспечивало динамовцам прямого выхода в Европу, но оставляло такой шанс, если национальный Кубок достанется команде, уже имеющей такой пропуск, пишет Вечерний Брест.





Лига Конференций – по сути новый турнир, задуманный как пониженный уровень Лиги Европы. Ту, в свою очередь, планируется сократить на групповом этапе до 32 команд. В Лиге Конференций в первую очередь будут участвовать команды из низших по рейтингу ассоциаций-членов УЕФА.





Жеребьевка первого квалификационного раунда пройдет в швейцарском Ньоне 15 июня. «Динамо» начнет со второго квалификационного раунда, жеребьевка которого состоится 16 июня.





Начиная со второго квалификационного раунда и до группового этапа команды делятся на две группы: турнир чемпионов (победители чемпионатов, вылетевшие из ЛЧ и ЛЕ) и турнир Лиги (все остальные участники). В каждой группе по клубному рейтингу будут определены две корзины: сеяные и несеяные.





Три белорусские команды примут участие со второго раунда. Рейтинг БАТЭ – 17,5), жодинского «Торпедо-БелАЗ» – 3,05. У брестских динамовцев рейтинг 5,0 и неплохие шансы попасть на первой жеребьевке в сеяную корзину.





Каждое противостояние в Лиге конференций будет состоять из двух матчей, которые пройдут по четвергам. В стартовом для нас втором квалификационном раунде первые матчи пройдут 22 июля, ответные – 29 июля.





ОСК «Брестский», как стадион второй категории, сможет принять только матч второго квалификационного раунда, если повезет дальше – Борисов или Минск.



