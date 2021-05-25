Михаил Захаров. Фото: ФХБ













– Гол организовали ребята из экстралиги. Может, наш чемпионат не такой и слабый?





– Ребята забили, молодцы. Действовали по схеме. Просто эти хоккеисты, по моему мнению, в КХЛ должны играть. Тогда бы не один гол забили, а два.





Вот казахи сегодня обыграли финнов с помощью базовой команды, об этом тоже надо сказать.





– Сразу после сирены о чем-то весело пообщались с Карпиковым. Можете вспомнить, о чем говорили?





– О Тэйлоре. На нас давили со всех сторон, что его не надо брать, Дэнни нам не нужен. Я Карпикову говорил: «Не слушай никого, Тэйлор нам нужен». Мы с ним много общались, объясняли, зачем этот вратарь сборной. Карпиков тоже мне говорил, что у нас вот есть молодежь. Но на сегодняшний день Тэйлор – номер один в белорусской сборной. Есть информация, что он может завершить карьеру, и тогда для нас это будет огромная проблема.





— Можете сказать, что в понедельник тоже сыграет Тэйлор?





— Нет. Мы ставили задачу набрать в трех стартовых матчах три очка, мы ее выполнили. Так что, возможно, завтра будет играть не Тэйлор. Посмотрим на его состояние.





— Можете назвать сегодняшнюю победу одной из главных в своей тренерской карьере?





— Не соглашусь, наверное. Был еще Континентальный кубок, когда обыграли мощный Авангард. Для меня та победа была очень важной. Как и «золото» в чемпионатах Беларуси. Много было хороших побед, на Олимпийских играх в том числе, на мировых первенствах. Даже в дивизионе Б, из которого тоже еще нужно выйти. Помню, тогда к нам приехал Салей, который стал единственным энхаэловцем на весь турнир [ЧМ-2004].





Такие соревнования очень непросто выиграть, так что еще раз хочется поблагодарить ребят, которые в 2019-м завоевали путевку в элиту в Нур-Султане. Они молодцы.





— Насколько довольны дебютом Протаса?





— Очень здорово сыграл, я даже удивился. У него долго не было игровой практики, на каком-то этапе не тренировался. Но у него есть талант. Не зря его Вашингтон выбрал на драфте, это точно. Если еще чуть подкачается физически, будет совсем хорошо. Сегодня Протас нам очень помог.





Перед нами никогда не стоял вопрос, приглашать его или нет, всегда видели Алексея в составе. Благодарны, что приехал. Хотя к чему тут благодарности – Протас белорус, любит свою страну и сам с радостью откликается на вызовы. Мне даже приглашать его не нужно. И сегодня Алексей показал, что в первую очередь играет за нашу страну.





— Вернется ли в состав Принс?





— Он сейчас в больнице, пока не знаем о его состоянии, – сказал Захаров.





Для белорусов эта победа стала первой на турнире в Риге. Благодаря этому результату команда Михаила Захарова поднялась на пятое место в таблице, пишет sportarena.by.







