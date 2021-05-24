Озвучены результаты жеребьевки участников 2 раунда футбольного Кубка Беларуси

В ходе жеребьевки в понедельник были определены пары соперников на матчи второго квалификационного раунда "Париматч - Кубка Беларуси" сезона 2021/2022, сообщила Ассоциация "Белорусская федерация футбола".