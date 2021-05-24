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Озвучены результаты жеребьевки участников 2 раунда футбольного Кубка Беларуси

В ходе жеребьевки в понедельник были определены пары соперников на матчи второго квалификационного раунда "Париматч - Кубка Беларуси" сезона 2021/2022, сообщила Ассоциация "Белорусская федерация футбола".

На данном этапе розыгрыша 31-го сезона второго по значимости национального трофея в борьбу вступили команды первой лиги, среди которых трехкратный победитель турнира бобруйская "Белшина", а также новополоцкий "Нафтан", который завоевывал трофей дважды. Футбольный клуб "Шахтер-Петриков" не принимает участие в турнире так как является фарм-клубом солигорского "Шахтера", а "НФК Крумкачы" вступят в борьбу за трофей на стадии 1/16 финала благодаря тому, что на данный момент лидируют во втором дивизионе, пишет interfax.by

2-й квалификационный раунд "Париматч - Кубка Беларуси" сезона 2021/2022

"БК Макслайн" (Рогачев) - "Волна-Пинск"

"Стэнлес" (Пинск) - "Слоним"

ФСК "Гродненский" (Скидель) - "Лида"

"Кронон" (Столбцы) - "Днепр-Могилев"

"Копыль" - "Орша"

"Ивацевичи-СДЮШОР" - "Арсенал" (Дзержинск)

"Газовик" (Витебск) - "Нафтан" (Новополоцк)

"Атлант" (Кобрин) - "Белшина" (Бобруйск)

"Сенно" - ГОБЖД (Гомель)

"Островец" - "Барановичи"

"Малорита" - "Костюковичи"

"Осиповичи" - "Молодечно"

"Лепель" - "Смолевичи"

"Цементник" (Красносельский) - "Партизан" (Солигорск)

ГОЛХУ (Гомель) - "Узда" 

Поединки 2-го квалификационного раунда пройдут 29-30 мая 2021 года.
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