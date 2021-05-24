+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Соболенко сохранила четвертое место в рейтинге WTA, Азаренко осталась на 16-й строчке

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сохранила четвертое место в обновленном рейтинге WTA.


На прошлой неделе 23-летняя спортсменка не принимала участие в турнирах, готовясь к старту на Ролан Гаррос.

Виктория Азаренко осталась на 16-й позиции в рейтинге. Александра Саснович по-прежнему занимает 103-е место.

Отметим, в топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Австралийка Эшли Барти уверенно лидирует.

РЕЙТИНГ WTA

1 (1). Э.Барти (Австралия) — 10 175
2 (2). Н.Осака (Япония) — 7 461
3 (3). С.Халеп (Румыния) — 6 520
4 (4). А.Соболенко (Беларусь) — 6 195
5 (5). С.Кенин (США) — 5 865
6 (6). Э.Свитолина (Украина) — 5 835
7 (7). Б.Андрееску (Канада) — 5 265
8 (8). С.Уильямс (США) — 4 821
9 (9). И.Швентек (Польша) — 4 435
10 (10). Кар.Плишкова (Чехия) — 4 345
…16 (16). В.Азаренко — 3526
…103 (103). А.Саснович — 788
…138 (138). О.Говорцова — 586
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]