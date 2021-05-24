



На прошлой неделе 23-летняя спортсменка не принимала участие в турнирах, готовясь к старту на Ролан Гаррос.





Виктория Азаренко осталась на 16-й позиции в рейтинге. Александра Саснович по-прежнему занимает 103-е место.





Отметим, в топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Австралийка Эшли Барти уверенно лидирует.





РЕЙТИНГ WTA





1 (1). Э.Барти (Австралия) — 10 175

2 (2). Н.Осака (Япония) — 7 461

3 (3). С.Халеп (Румыния) — 6 520

4 (4). А.Соболенко (Беларусь) — 6 195

5 (5). С.Кенин (США) — 5 865

6 (6). Э.Свитолина (Украина) — 5 835

7 (7). Б.Андрееску (Канада) — 5 265

8 (8). С.Уильямс (США) — 4 821

9 (9). И.Швентек (Польша) — 4 435

10 (10). Кар.Плишкова (Чехия) — 4 345

…16 (16). В.Азаренко — 3526

…103 (103). А.Саснович — 788

…138 (138). О.Говорцова — 586



