Экс-президент Эстонии призывает отстранить Беларусь от участия в ЧМ в Риге
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой (IIHF) отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге ЧМ.
«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия проходящего в Риге чемпионата мира», — написал Ильвес в twitter.
В социальных сетях Ильвес активно освещает события, связанные с посадкой самолета Афины-Вильнюс в Минске.
Сборная Беларуси провела на турнире 2 матча: уступила Словакии (2:5) и обыграла Швецию (1:0), напоминает Трибуна.
15:54 24/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение