«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия проходящего в Риге чемпионата мира», — написал Ильвес в twitter.





В социальных сетях Ильвес активно освещает события, связанные с посадкой самолета Афины-Вильнюс в Минске.





Сборная Беларуси провела на турнире 2 матча: уступила Словакии (2:5) и обыграла Швецию (1:0), напоминает Трибуна.







