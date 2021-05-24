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Футбольные сборные Литвы не поедут в Беларусь на запланированные матчи

Молодежная сборная Литвы по футболу (U-21) и национальная команда по футболу не поедут в этом году на запланированные контрольные матчи с белорусскими командами в Минске.

Об этом сообщило информационное агентство Baltic News Service

"По ситуации на сегодняшний день, ни национальная мужская сборная, ни молодежь в этих соревнованиях точно не будут участвовать, невзирая на то, что мы подписали с Белорусской федерацией футбола контракт по соревнованиям нацсборных.

Но, действительно, слишком опасно в политическом контексте рисковать сборной, игроками, здоровьем и безопасностью игроков и их семей", — заявил в понедельник журналистам генсекретарь Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс.

"В отношении этих двух матчей точно есть план не ехать и не играть, а искать каких-то других соперников", — добавил он.

Он также сказал, что в вопросе матчей национальных сборных также придется подождать одобрения UEFA, однако в решении этой организации руководство ЛФФ не сомневается, как и в том, что матчи не состоятся.

Игра национальной сборной Литвы в Минске была намечена на 16 ноября. Также в Минске 8 июня должен был состояться контрольный матч молодежной сборной Литвы с белорусскими сверстниками (до 21 года).

Отозвать эти матчи в понедельник призвала и Литовская ассоциация профессиональных футболистов.
Источник: pressball.by
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