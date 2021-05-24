ФХБ об отказе "Лександа" проводить матч с "Юностью" в Минске: Руководство ЛЧ официального решения еще не приняло
В ФХБ прокомментировали информацию о том, что шведский «Лександ» отказывается проводить матч Лиги чемпионов против «Юности» в Минске.
«Руководство Лиги чемпионов официального решения еще не приняло. Поэтому наша позиция прежняя: без комментариев», – сказали в ФХБ.
В Лиге чемпионов 2021/22 в группе «Юности» шведский «Лександ», швейцарский «Фрибург-Готтерон» и чешский «Тршинец». Турнир стартует 26 августа.
Источник: tribuna.com
11:50 24/05/2021
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