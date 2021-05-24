«Руководство Лиги чемпионов официального решения еще не приняло. Поэтому наша позиция прежняя: без комментариев», – сказали в ФХБ.





В Лиге чемпионов 2021/22 в группе «Юности» шведский «Лександ», швейцарский «Фрибург-Готтерон» и чешский «Тршинец». Турнир стартует 26 августа.