Сборные Беларуси и Чехии сразятся в матче ЧМ по хоккею в Риге









Сборная Беларуси проведет свой третий по счету матч на чемпионате мира по хоккею в Латвии, пишет Sputnik.





В этот раз соперниками команды Захарова станет команда из Чехии. Встреча в Риге состоится сегодня вечером в 20:15 по минскому времени.





Перед встречей с командой Пешана белорусская сборная провела матч со Швецией и обыграла скандинавов со счетом 1:0. Решающую шайбу в ворота "Тре Крунур" забросил Герман Нестеров. Голкипер белорусской сборной Дэнни Тэйлор отразил 32 броска и оформил первый шатаут в форме сборной Беларуси.





Чехи еще не побеждали на турнире в Латвии. В первом поединке уступили россиянам - 3:4. Затем не смогли устоять под натиском швейцарцев – счет 2:5. Сборная Чехии сейчас находятся на себя седьмой позиции в группе А.





Белорусы на ЧМ-2021





Ранее председатель Федерации хоккея Беларуси выразил надежду, что сборная Беларуси выйдет в финал чемпионата мира, так как главный тренер команды Михаил Захаров сделает все возможное, чтобы мотивировать команду на будущие победы.





Глава ФХБ назвал чемпионат мира непредсказуемым, объяснив тем, что команды из первой четверки проигрывают не самым фаворитам.





В пятницу, 21 мая, белорусы уступили словакам в стартовом матче чемпионата мира со счетом 2:5. Первые три шайбы подопечные Михаила Захарова пропустили в первом периоде, который он назвал провальным. Тем не менее, специалист подчеркнул, что второй и третий периоды команда отыграла хорошо.





После Чехии белорусы сыграют с Великобританией (26 мая, 20:15), Данией (28 мая, 20:15), Швейцарией (30 мая, 16:15) и Россией (1 июня, 20:15). Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал.





ЧМ по хоккею в Латвии





Напомним, Рига принимает Чемпионат мира по хоккею с 21 мая по 6 июня.





Первоначально турнир должен был также принять Минск, но совет IIHF 18 января принял решение лишить Беларусь права проведения чемпионата. В белорусской столице решение Международной федерации хоккея назвали "политически мотивированным", но сразу заверили, что бойкотировать турнир не будут.





Латвия во второй раз принимает турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.















