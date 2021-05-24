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Левандовски впервые в карьере выиграл "Золотую бутсу"

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" впервые в карьере завоевал "Золотую бутсу" - приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, пишет gazeta.ru.



Эта награда достается футболисту, который набирает большее количество очков за сезон. Баллы определяются суммой забитых мячей, умноженной на соответствующий коэффициент чемпионата, который в топ-5 лигах равен двум.

Таким образом, Левандовски за 29 матчей в чемпионате Германии набрал 82 очка, забив 41 мяч. На втором месте оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси (30 голов, 60 очков), замкнул тройку лидеров Криштиану Роналду из "Ювентуса" (29 голов, 58 очков).

"Бавария" выиграла чемпионат Германии в нынешнем сезоне девятый раз подряд, оформив чемпионство досрочно за несколько туров до конца первенства.
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