











Как пишет Sports.ru, руководство «Хаас» велело Шумахеру, у которого возникли проблемы с болидом, уступить Мазепину дорогу.





Победителем Гран-при Монако стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов. Ферстаппен выиграл этот этап впервые в карьере. После этой победы Ферстаппен вышел на первое место в чемпионате. В ходе гонки Мазепин (как и Шумахер) отстали от него на три круга.





Сезон 2021 года — дебютный для Никиты Мазепина в «Формуле-1». В своей первой гонке, состоявшейся 28 марта, Мазепин сошел с дистанции в первом же круге. В следующих трех этапах он финишировал на последнем месте.





Никита Мазепин — сын бизнесмена белоруса Дмитрия Мазепина, основного владельца «Уралкалия».