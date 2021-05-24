БАТЭ в пятый раз выиграл Кубок Беларуси по футболу

Борисовский БАТЭ обыграл в воскресенье "Ислочь" в финальном матче и в пятый раз стал обладателем Кубка Беларуси по футболу, сообщает Sputnik.





Борисовчане одержали верх над командой из Минского района со счетом 2:1. Решающий гол при счете 1:1 на 77-й минуте матча забил Павел Рыбак.





В финале Кубка Беларуси БАТЭ играл в 10-й раз. Для "Ислочи" это был первый финал кубкового турнира.





Интересно, что нынешний главный тренер борисовского клуба Виталий Жуковский начинал этот кубковый розыгрыш в качестве наставника "Ислочи", а потом перешел в БАТЭ.















