БАТЭ в пятый раз выиграл Кубок Беларуси по футболу
Благодаря виктории борисовчан путевку в Лигу конференций УЕФА получили футболисты брестского "Динамо", которые финишировали четвертыми в прошлом чемпионате Беларуси.
Борисовский БАТЭ обыграл в воскресенье "Ислочь" в финальном матче и в пятый раз стал обладателем Кубка Беларуси по футболу, сообщает Sputnik.
Борисовчане одержали верх над командой из Минского района со счетом 2:1. Решающий гол при счете 1:1 на 77-й минуте матча забил Павел Рыбак.
В финале Кубка Беларуси БАТЭ играл в 10-й раз. Для "Ислочи" это был первый финал кубкового турнира.
Интересно, что нынешний главный тренер борисовского клуба Виталий Жуковский начинал этот кубковый розыгрыш в качестве наставника "Ислочи", а потом перешел в БАТЭ.
08:44 24/05/2021
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