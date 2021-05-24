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Самый пожилой велогонщик мира умер в возрасте 109 лет

Французский обладатель рекордов по дальности и скорости велопробега среди лиц старше ста лет Робер Маршан скончался в ночь на субботу. Ему было 109 лет, сообщил телеканал France-3.


Француз умер в доме престарелых коммуны Митра-Мори (департамент Сена-и-Марна) на северо-востоке от Парижа. Причины смерти не уточняются.

В 2017 году Маршан установил абсолютный рекорд в возрастной категории старше 105 лет, проехав 22,5 км за один час на Велодроме Сен-Кант-ан-Ивелин. В 2014 году он на том же Велодроме улучшил свой результат — 26,9 км за один час. После этого достижения врачи отметили у француза пониженный пульс, как у спортсменов высокого класса, пишет zviazda.by.

Заниматься велоспортом Маршан начал в 67 лет. Он принял участие во множестве крупных гонок, в том числе по маршрутам Бордо — Париж, Париж — Рубе и Ардешуаз. В 1992 году он совершил велопробег от Парижа до Москвы. Француз пережил две мировые войны, жил в Венесуэле и Канаде, сменил профессии пожарного, фермера, лесоруба, продавца обуви и вина.
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