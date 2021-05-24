



- Только буквально за пять минут до прихода сюда стал ощущать, что такое эта победа. Был в легком смятении. Когда обыгрываешь клуб, которому посвятил очень большую часть своей жизни, клуб, который вернул меня в футбол, наверное, все-таки тяжело радоваться. И перед болельщиками неудобно, да и перед всеми ребятами, которые уступили. Но они заслужили этот финал. И в нем команда бежала, старалась нас обыграть. Благо в конце чуть-чуть сказались мастерство и опыт — думаю, не более того. Сейчас мы очень рады победе. А "Ислочи" пожелаю двигаться в том же направлении и так же расти. Они все правильно делают.





Что касается организации матча, она очень понравилась. Столько болельщиков, такой антураж... Приятно удивило качество газона: таких в Беларуси пока нет. Футбольный стадион, поле шикарное, организация на уровне — праздник удался.





- Что все-таки следовало сделать после гола Комаровского, дабы вернуть игру в победное русло?





- Димка вообще по старой традиции бежит ко мне радоваться. Видно, привык, что я у него столько лет был тренером — и все ко мне бежит! Ну а пропущенный гол... В принципе, там уже пошла нервозность. "Ислочь" тогда воспрянула. А у нас было очень хорошее начало второго тайма, когда могли забивать. Там сантиметра не хватило, там сантиметра... Но повторюсь: в финале нам позволил победить опыт. Опять же посмотрите, кто забивал — Драгун, Рыбак, Комаровский. Вот эта секундочка — и этот вопрос был решен опытными футболистами.





- "Ислочь" удивила своего прежнего тренера?





- Мы знали, как будут играть соперники. Но я могу сказать, они на 101 процент угадали с главным тренером. Просто убежден в этом, что показала и сегодняшняя игра. Вообще то, как они видят и думают, когда пришла свежая кровь, — это другое мышление и другое понимание для "Ислочи". И новый этап ей был нужен, в чем также заслуга и руководителя клуба. А удивлять — нет. Знаем всех ребят, многие из них даже ездили с нами на первый сбор. Так что в принципе что рассказывать? "Ислочь" большие молодцы, ну а я поздравлю своих ребят. Они отдали на поле все — и сделали все, чтобы добыть мне эту победу в финале, которую посвящу своему отцу. Ребята очень мне помогли. Они знали и понимали, что мне сегодня нужен кубок, который завтра с утра, как и обещал, обязательно повезу отцу на могилу. Всем спасибо... — цитирует Жуковского сайт БАТЭ





