+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Виталий Жуковский: кубок, как и обещал, обязательно повезу отцу на могилу

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский поделился эмоциями после завоевания первого трофея в карьере коуча. "Желто-синие" одолели "Ислочь" в финале Кубка страны (2:1).


- Только буквально за пять минут до прихода сюда стал ощущать, что такое эта победа. Был в легком смятении. Когда обыгрываешь клуб, которому посвятил очень большую часть своей жизни, клуб, который вернул меня в футбол, наверное, все-таки тяжело радоваться. И перед болельщиками неудобно, да и перед всеми ребятами, которые уступили. Но они заслужили этот финал. И в нем команда бежала, старалась нас обыграть. Благо в конце чуть-чуть сказались мастерство и опыт — думаю, не более того. Сейчас мы очень рады победе. А "Ислочи" пожелаю двигаться в том же направлении и так же расти. Они все правильно делают.

Что касается организации матча, она очень понравилась. Столько болельщиков, такой антураж... Приятно удивило качество газона: таких в Беларуси пока нет. Футбольный стадион, поле шикарное, организация на уровне — праздник удался.

- Что все-таки следовало сделать после гола Комаровского, дабы вернуть игру в победное русло?

- Димка вообще по старой традиции бежит ко мне радоваться. Видно, привык, что я у него столько лет был тренером — и все ко мне бежит! Ну а пропущенный гол... В принципе, там уже пошла нервозность. "Ислочь" тогда воспрянула. А у нас было очень хорошее начало второго тайма, когда могли забивать. Там сантиметра не хватило, там сантиметра... Но повторюсь: в финале нам позволил победить опыт. Опять же посмотрите, кто забивал — Драгун, Рыбак, Комаровский. Вот эта секундочка — и этот вопрос был решен опытными футболистами.

- "Ислочь" удивила своего прежнего тренера?

- Мы знали, как будут играть соперники. Но я могу сказать, они на 101 процент угадали с главным тренером. Просто убежден в этом, что показала и сегодняшняя игра. Вообще то, как они видят и думают, когда пришла свежая кровь, — это другое мышление и другое понимание для "Ислочи". И новый этап ей был нужен, в чем также заслуга и руководителя клуба. А удивлять — нет. Знаем всех ребят, многие из них даже ездили с нами на первый сбор. Так что в принципе что рассказывать? "Ислочь" большие молодцы, ну а я поздравлю своих ребят. Они отдали на поле все — и сделали все, чтобы добыть мне эту победу в финале, которую посвящу своему отцу. Ребята очень мне помогли. Они знали и понимали, что мне сегодня нужен кубок, который завтра с утра, как и обещал, обязательно повезу отцу на могилу. Всем спасибо... — цитирует Жуковского сайт БАТЭ.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]