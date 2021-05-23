+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

ЧМ по хоккею: белорусские хоккеисты победили Швецию

Белорусы выиграли со счетом 1:0. Это первая в истории победа над шведами на ЧМ.

Шайбу забросил натурализованный форвард из России Герман Нестеров. Напомним,  Беларусь смогла выиграть у Швеции в официальных матчах только однажды. Это случилось на Олимпиаде 2002 в Солт-Лейк-Сити, где белорусы сенсационно переиграли шведов в четвертьфинале благодаря фееричному голу Владимира Копатя, который вошел в анналы белорусского спорта, пишет interfax.by

В первом матче на проходящем в Риге чемпионате Беларусь проиграла Словакии (2:5), а Швеция — Дании (3:4).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]