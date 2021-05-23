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Двукратный призер Олимпийских игр из Индии арестован в связи с делом об убийстве

Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован в связи с уголовным делом об убийстве.

Сушил находился в бегах с 4 мая после того, как один борец погиб в результате драки на стадионе. Один из участников потасовки назвал Кумара зачинщиком ссоры. Полиция Дели объявила о награде в 100 000 индийских рупий ($ 1,4 тыс.) за любую информацию о бывшем спортсмене. Арестовали Кумара в деревне Мундка в Западном Дели, передает "Чемпионат".

38-летний Кумар — двукратный призер Олимпийских игр (бронзовая медаль в Играх 2008 года в Пекине (Китай) и серебро в Олимпиаде 2012 года в Лондоне (Великобритания)). На чемпионате мира 2010 года, состоявшемся в Москве, Сушил одержал победу в весовой категории до 66 кг.
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