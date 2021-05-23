Tesla запустит «самый быстрый серийный автомобиль» в мире через две недели

Маск добавил, что это будет самое скоростное среди массово выпускаемых авто в истории. Электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды.





Model S Plaid — усовершенствованная версия флагманского седана Tesla, который компания делает с 2012 года. Модификации с приставкой Plaid для Model S, Model X и Tesla Roadster Маск анонсировал в сентябре 2019-го. Тогда он пообещал, что начало производства машин с Plaid-трансмиссией осталось ждать примерно год.





Как отмечает CNBC, запуск долгое время откладывался, пишет dev.by

В этом январе компания показала обновлённый интерьер электромобилей с нестандартной формой руля, который получил порцию критики, поскольку, по некоторым мнениям, больше уместен в гоночных, а не в повседневных авто. В том же месяце Маск сказал, что Model S Plaid уже в процессе сборки, а позже заявил, что отгружать авто покупателям начнут уже в феврале.

Но в отчёте за первый квартал Tesla призналась, что за эти три месяца 2021 года не произвела ни одной Model S или X. Когда стартуют поставки Plaid-версий Model X и Tesla Roadster, компания не уточняет.