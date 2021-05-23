Как передает издание, восемь получили легкие травмы.





Местные власти создали группу для проведения тщательного расследования причин инцидента, сообщает газета.





Ранее агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей сообщило, что по меньшей мере 16 человек погибли и пятеро пропали без вести. По его данным, забег по пересеченной горной местности на 100 км начался утром в субботу недалеко от города Байинь. Во время него произошло резкое ухудшение погоды, подробности не уточняются.



