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Кто стал чемпионом Испании по футболу. Это не "Реал" и не "Барса"

"Атлетико" стал чемпионом Испании по футболу

Футбольный клуб "Атлетико" (Мадрид) завоевал звание чемпиона Испании по футболу сезона-2020/21.

В матче заключительного 38-го тура соревнования футболисты "Атлетико" со счетом 2:1 в гостях одолели команду "Вальядолид" и, набрав 86 очков, финишировали на первом месте в турнирной таблице.

Второе место занял другой клуб из Мадрида, "Реал", набравший 84 очка. В отчетном туре "Реал" дома со счетом 2:1 взял верх над "Вильярреалом".

фото: championat.com

В тройку лучших попала также "Барселона" (79), выигравшая со счетом 1:0 у "Эйбара" на выезде, пишет interfax.by

"Атлетико" выиграл чемпионат страны в 11-й раз. В предыдущий раз турнир покорился ему в сезоне-2013/14.
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