+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

ЧМ в Риге: сенсации и поражения. Хоккеисты сборной Чехии потерпели второе подряд поражение

Сегодня, 23 мая, соперником белорусских хоккеистов станет сборная Швеции.

Чемпионат по хоккею стартовал в Рига в пятницу, 21 мая. Пока состоялись лишь несколько матчей, однако сенсаций случилось уже немало, пишет сайт Белновости.

Так, в первый день турнира сборная Латвии неожиданно обыграла канадцев со счётом 2:0.

В субботу Дания впервые в истории мировых первенств обыграла Швецию.

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия, 5-tv.ru


Третьей сенсацией стали два подряд поражения чешских хоккеистов, которые считались одними из фаворитов турнира.
И если проигрыш россиянам не удивил болельщиков, то разгромное поражение от Швейцарии повергло в шок болельщиков сборной Чехии.
Вчерашний матч завершился со счётом 5:2 в пользу швейцарцев, сообщают зарубежные СМИ.
Ход матча
Счёт открыли чехи. На 15-й минуте матча отличился Филип Хытыл. Однако уже спустя три минуты игроку сборной Швейцарии Грегори Хофману удалось сравнять счёт.

Во втором периоде доминировали швейцарцы. Отличились Тимо Майер и Тристан Шервей.

Чехам не удалось перехватить инициативу и в третьем периоде. На гол Иржи Смейкала ответили Тимо Майер и Грегори Хофманн.

В итоге сборная Швейцарии разгромила Чехию со счётом 5:2.

Турнирное положение

В группе A лидирует сборная России, на счету которой 6 очков. Далее идут Словакия, Швейцария и Дания, набравшие по 3 балла.

Сборные Швеции, Беларуси, Чехии и Великобритании пока не набрали ни одного очка
Промежуточным лидером группы B с шестью очками является сборная Германии. На второй строчке расположилась сборная Латвии - 4 очка.

В группе лидеров также оказались Финляндия и Казахстан. А вот команды США, Канады, Норвегии и Италии пока не могут похвастаться набранными очками.
Курчев Антон
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]