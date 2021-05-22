Сборная России разгромила Великобританию во втором матче ЧМ-2021
Российская и британская сборные выступают в одной группе А с белорусами, шведами, датчанами, чехами, словаками и швейцарцами.
Сборная России нанесла сокрушительное поражение команде Великобритании во втором матче ЧМ-2021, передает корреспондент Sputnik. Итоговый счет матча 7:1 (4:1, 1:0, 2:0).
Россияне уже к 11-й минуте забросив в ворота соперников четыре безответные шайбы. В дальнейшем темп несколько сбавили, однако контролировали ход игры и довели ее до разгрома соперников.
В первом периоде авторами первых двух шайб стал Антон Бурдасов, затем коллеги по команде Михаил Григоренко и Сергей Толчинский закрепили преимущество. До конца периода британцы отыграли одну шайбу, играя при этом в большинстве.
Во втором периоде россиянам удалось поразить ворота соперников лишь раз, однако автором пятой шайбы стал белорус Павел Карнаухов, нападающий московского ЦСКА, ранее игравший в минской "Юности" .
В третьем периоде ближе к финалу игры россияне вкатили соперникам еще две шайбы - на 50-й минуте Андрей Кузьменко и на 53-й Антон Слепышев, которому ассистировал Павел Карнаухов. Убедиться в результате броска помог видеоповтор.
Напомним, ранее белорусская сборная проиграла стартовый поединок ЧМ словакам со счетом 2:5и следующий матч проведет в воскресенье против шведов. После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.
19:01 22/05/2021
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