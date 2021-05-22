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Сборная Дании впервые в истории обыграла Швецию на чемпионате мира

Сборные Швеции и Дании выступают в одной группе с командами Беларуси, России, Чехии, Словакии, Швейцарии и Великобритании.


Сборная Дании по хоккею обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира в Риге, сообщает Sputnik.

Поединок группы А Дания – Швеция состоялся в субботу. Датчане одержали победу со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).

Заброшенными шайбами в составе датчан отметились Никлас Йенсен (31, 38 и 49-я минуты), Эмиль Кристенсен (39-я). У шведов отличились Карл Клинберг (22 и 51-я) и Хенрик Тёммернес (36-я).

Это не первая сенсация на турнире, который стартовал в латвийской столице накануне. Напомним, вчера хозяева мирового первенства нанесли поражение канадской сборной (2:0).

Белорусы в Риге пока провели только одну встречу – в пятницу играли против Словакии. Счет 5:3 не в пользу подопечных Михаила Захарова. Завтра белорусы сразятся со шведами.
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