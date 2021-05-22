Руководство российского интернет-издания Sports.Ru намерено добиваться разъяснений о причинах блокировки в Беларуси

Как сказал представитель портала телеканалу «Дождь», с точки зрения выручки блокировка в Беларуси для них несущественна, однако руководство сайта не готово мириться с этим решением Минска.