Руководство российского интернет-издания Sports.Ru намерено добиваться разъяснений о причинах блокировки в Беларуси
Как сказал представитель портала телеканалу «Дождь», с точки зрения выручки блокировка в Беларуси для них несущественна, однако руководство сайта не готово мириться с этим решением Минска.
О блокировке этим утром сообщили белорусские пользователи. В министерстве информации страны сказали, что сайт нарушал законодательство об азартных играх. Между тем ранее один из сооснователей Sports.ru поддержал белорусских журналистов, которых преследуют власти республики, пишет echo.msk.ru
13:51 22/05/2021
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