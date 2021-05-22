«Когда 21 веке считается преступлением иметь другое мнение. Лидия Михайловна, ну поймите вы наконец, что СССР уже нет, и жить «как раньше» мы тоже не хотим. А вы это принять никак не можете и придумываете лозунги «любимую не отдадим» и т.д.





Не хотите митингов, протестов – не нарушайте права и законы, и люди будут дома», – написала Левченко.



