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Левченко – Ермошиной: «Ну поймите вы наконец, что СССР уже нет, и жить «как раньше» мы тоже не хотим»

Известная беларусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала заявления главы ЦИК Лидии Ермошиной, которая заявила, что выборы «все чаще служат противоположной цели, направленной на раскол общества и государства», а также отметила, что «должны быть предприняты меры, чтобы невозможной стала для восприятия иная точка зрения, кроме патриотической».

Левченко – Ермошиной: «Ну поймите вы наконец, что СССР уже нет, и жить «как раньше» мы тоже не хотим»
«Когда 21 веке считается преступлением иметь другое мнение. Лидия Михайловна, ну поймите вы наконец, что СССР уже нет, и жить «как раньше» мы тоже не хотим. А вы это принять никак не можете и придумываете лозунги «любимую не отдадим» и т.д.

Не хотите митингов, протестов – не нарушайте права и законы, и люди будут дома», – написала Левченко.
Источник: Трибуна
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