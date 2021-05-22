При попытке попасть на сайт через провайдер «Белтелеком» высвечивается:





«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации»









У некоторых провайдеров сайт еще открывается, но обычно так и бывает - блокировка наступает не у всех провайдеров одновременно.





Ранее в Беларуси был заблокирован сайт Трибуна, который публикует много информации о спортсменах, выступивших за честные выборы и против насилия.





Напоминаем, что блокировку легко обойти. Достаточно в браузере Opera в настройках включить VPN, загрузить программу Psiphon, или найти другие варианты с помощью поисковиков. Достаточно ввести запрос - Как обойти блокировку сайтов? -- и увидите много полезного.