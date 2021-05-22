В Беларуси заблокировали самый популярный русскоязычный спортивный сайт - Sports.ru
Официальных сообщений на сей счет не было, но сегодня c утра белорусы не могут попасть на сайт sports.ru.
При попытке попасть на сайт через провайдер «Белтелеком» высвечивается:
«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации»
У некоторых провайдеров сайт еще открывается, но обычно так и бывает - блокировка наступает не у всех провайдеров одновременно.
Ранее в Беларуси был заблокирован сайт Трибуна, который публикует много информации о спортсменах, выступивших за честные выборы и против насилия.
Напоминаем, что блокировку легко обойти. Достаточно в браузере Opera в настройках включить VPN, загрузить программу Psiphon, или найти другие варианты с помощью поисковиков. Достаточно ввести запрос - Как обойти блокировку сайтов? -- и увидите много полезного.
"Белорусский партизан"
09:04 22/05/2021
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