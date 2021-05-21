Хоккей. На Чемпионате мира в Риге Беларусь стартовала с поражения
Сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды Словакии в стартовом матче чемпионата мира 2021 года в Риге.
Счет: 2:5.
После трех пропущенных шайб – к 12-й минуте игры белорусы уже уступали со счетом 0:3 – вместо Константина Шостака на лед вышел Дэнни Тэйлор. Отправляясь в раздевалку, 21-летний голкипер от досады сломал клюшку о стену.
В составе победителей шайбы забросили Кристиан Поспишил (3-я и 11-я минуты), Петер Цегларик (9, 59), Марек Гривик (45)
За белорусов отличились Михаил Стефанович (53) и Егор Шарангович (54).
Во втором периоде капитан белорусской команды Шарангович смог поразить ворота соперника. Но судьи после просмотра видеоповтора приняли решение отменить шайбу: по мнению арбитров, Андрей Белевич находился во вратарской в момент гола.
Следующий матч белорусы проведут в воскресенье 23 мая – против сборной Швеции.
В пятницу также состоялся еще один поединок в группе А: россияне на последних секундах вырвали победу у чехов (4:3).
23:03 21/05/2021
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